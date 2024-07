Barca inizia ad affondare: salvati 5 adulti e due bambini

Grande spavento questa mattina per un gruppo di sette persone, tra cui due bambini, salvate dalla Guardia Costiera di Lignano dopo che la loro barca ha iniziato ad affondare nelle acque antistanti l’isola di Sant’Andrea.

La sala operativa di Monfalcone ha ricevuto una chiamata di emergenza dai passeggeri di un semicabinato di 10 metri, battente bandiera polacca, che stava imbarcando acqua. Immediatamente, la Guardia Costiera ha inviato sul posto il battello B16.

A bordo dell’imbarcazione, partita dalla Marina Planais di San Giorgio di Nogaro per una giornata in barca, c’erano cinque adulti e due bambini di 5 e 9 anni, tutti italiani. Notando delle anomalie a bordo e temendo per la loro sicurezza, il gruppo ha così deciso di chiamare i soccorsi.

La Guardia Costiera è intervenuta rapidamente, trasbordando i passeggeri sul proprio mezzo e trasportandoli in sicurezza a Lignano. Nonostante lo spavento, tutti i turisti sono in buone condizioni di salute. L’imbarcazione, ormai semiaffondata, non rappresenta un pericolo per l’ambiente marino e sarà rimossa al più presto con mezzi idonei.