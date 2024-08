Barco(l)la ma non molla e si prepara alle prossime mareggiate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un investimento da 362 mila euro con il via ai lavori a metà settembre per concludere a fine ottobre auspicabilmente in tempo per eventuali nuove mareggiate. Il Comune di Trieste con l’assessore Michele Babuder e la Protezione civile con l’assessore regionale Riccardo Riccardi e alla presenza del capogruppo di Forza Italia Alberto polacco, hanno presentato i lavori straordinari sul lungo mare di Barcola dove verranno riposizionati gli scogli portati via dalle mareggiate dello scorso autunno. Un intervento emergenziale in attesa della riqualificazione dell’interno lungo mare triestino che non si preannuncia realizzabile a breve.

Resta la sfida al presente visto che quelli che una volta erano episodi meteorologici rari oggi sono più frequenti e violenti.