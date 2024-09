Torna il Barcolana Sea Summit. Ci sarà anche GeoPop

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cresce puntando a diventare sempre più un evento che collega istituzioni e mondo economico. La quarta edizione del Barcolana Sea Summit inizierà l’8 ottobre e si chiuderà il 12 con una giornata in più dedicata ad incontri, divulgazione e rispetto della risorsa mare. È prevista la presenza in videoconferenza del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin e quella della Regione. Al Barcolana Sea Summit saran presenti anche le scuole, dalle elementari alle superiori e le università mentre sono previsti gli interventi dei rappresentanti di Arpa, il Cluster MareFVG, l’Area Marina Protetta di Miramare e Geopop, il progetto social di divulgazione della scienza con 10 milioni di follower, che arriva in Barcolana grazie alla partnership con AcegasApsAmga.