Barelliere e guardia giurata aggredite all’ospedale di Cattinara

Ancora un’aggressione in un pronto soccorso della regione. Questa volta è successo all’Ospedale di Cattinara, a Trieste, dove nella notte tra il 24 e il 25 aprile si è verificato un episodio gravissimo: un uomo in evidente stato di alterazione ha aggredito un barelliere, ha colpito ripetutamente una guardia giurata e ha tentato di sottrargli l’arma di ordinanza. Solo grazie alla prontezza del vigilante e all’intervento del personale sanitario si è evitato il peggio.

La UIL FPL FVG, riferendo il fatto, condanna con fermezza ogni forma di violenza contro chi lavora per garantire salute e sicurezza e chiede alle istituzioni interventi urgenti, come più formazione, più tutele. “Non si può più aspettare”, commenta il segretario generale del sindacato Stefano Bressan esprimendo solidarietà ai lavoratori coinvolti nell’episodio. “I nostri ospedali devono tornare a essere luoghi di cura, non teatri di violenza. Quanto accaduto a Cattinara, è l’ennesima dimostrazione di un fenomeno in preoccupante aumento, che non può più essere considerato una semplice “emergenza”.