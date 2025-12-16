  • Aiello del Friuli
martedì 16 Dicembre 2025
Cronaca

Barile d’olio si ribalta, maxi sversamento blocca via Cosattini

La strada del centro di Udine è rimasta chiusa per alcune ore
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un maxi sversamento di olio esausto ha causato la chiusura, questa mattina, di via Cosattini, nel centro di Udine. Sull’asfalto si sono riversati circa 130 litri di olio alimentare utilizzato per le fritture, a seguito del ribaltamento di un carrello e del rovesciamento del bidone che trasportava.

Un episodio anomalo che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, della Polizia locale e dei tecnici comunali. Gli agenti della Municipale, per consentire una prima pulizia dell’arteria, hanno disposto la chiusura di via Cosattini e l’istituzione di deviazioni al traffico fino alle 10 circa, interdicendo il transito anche alla pista ciclabile.

Dopo la stesura di materiale assorbente da parte dei pompieri, gli operai comunali hanno avviato la bonifica della carreggiata, che nelle prossime ore sarà ulteriormente pulita da una ditta specializzata.

Al ristorante di cucina giapponese di largo del Pecile, per il quale lavorava l’addetto al ritiro dell’olio esausto, la Polizia locale eleverà una sanzione per contribuire alle spese sostenute, almeno in parte, per la bonifica dell’area.

