Barista riceve un pugno in faccia: avrebbe perso l’occhio

Un grave episodio di criminalità ha scosso nelle scorse ore la comunità di San Giovanni al Natisone. I fatti: nella serata di mercoledì, attorno alle 21.30, il titolare dell’Osteria Al Cjanton, trovando all’esterno del proprio locale nella centrale piazzetta Tomadini cinque giovani, secondo una prima ricostruzione li avrebbe invitati ad allontanarsi. Ne sarebbe nata una discussione ed uno ragazzini da quanto si è potuto apprendere avrebbe sferrato un pugno nei confronti dell’uomo, stendendolo: i cinque – forse minorenni – se la sarebbero a quel punto data a gambe in sella alle proprie biciclette. Soccorso, l’esercente è stato ricoverato in ospedale in condizioni serie, ma nemmeno l’intervento dei sanitari pare sia servito per salvargli l’occhio preso di mira dal gesto di violenza. E’ dunque caccia al giovane ed al suo gruppo di amici. A fornire elementi decisivi per ricostruire ogni dettaglio, compresa l’identità dell’aggressore, potrebbero essere le telecamere presenti nella zona. Sgomento viene manifestato dall’amministrazione comunale su quanto accaduto: “Siamo vicini al titolare dell’Osteria Al Cjanton e alla sua famiglia – commenta il sindaco Carlo Pali – condanniamo con forza l’episodio di violenza: siamo una comunità tranquilla in cui cose del genere non sono mai successe, siamo rimasti sconvolti dall’apprendere i fatti. Speriamo si individui il responsabile di questo gesto nei tempi più brevi possibili”. Ad indagare sul fatto sono i Carabinieri della locale stazione.