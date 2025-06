Base di Aviano “minacciata”: arrivano i reparti speciali di Arma e Polizia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Vigilanza potenziata con i reparti speciali di carabinieri e polizia. Due sigle: Uopi (Unità operative di primo intervento) e Sos (Squadre operative di supporto).

Non fa mistero il fatto che la base militare di Aviano, che ospita il 31. Fighter Wing americano e da dove partono i caccia a stelle e strisce, è ritenuta tra gli obiettivi sensibili da controllare giorno e notte. Dentro ma anche – e soprattutto – fuori. Lungo tutto il perimetro.

La tregua nella guerra tra Israele e Iran, che ha visto il diretto coinvolgimento degli Stati Uniti con il bombardamento dei principali siti nucleari di Teheran, non può certo far abbassare il livello di attenzione su quelli che, nella Destra Tagliamento, sono stati identificati come siti potenzialmente bersaglio di attacchi terroristici. In cima tra questi c’è l’aeroporto militare Pagliano e Gori di Aviano dove, negli ultimi giorni, le missioni di addestramento di F16 ed elicotteri da combattimento si sono fatte sempre più intense. Anche di notte.

I controlli su chi entra in base si sono fatti più rigidi e scrupolosi ma non basta. Serve garantire una sorveglianza mirata anche all’esterno del sito e, proprio per questo, sono stati chiamati i reparti speciali di carabinieri e polizia. Il loro arrivo è previsto il primo luglio e, almeno in questa prima fase, sempre che sul tema sicurezza la situazioni non precipiti, la permanenza di Uopi e Sos durerà fino al 31 del mese prossimo. Poi, in base alle reali necessità, saranno fatte le opportune valutazioni su un’eventuale proroga del servizio.