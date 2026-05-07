Basilica di Aquileia illuminata di “Blu Friul” per 50o sisma

L’obiettivo era rendere rispettoso omaggio alle vittime a cinquant’anni esatti dal sisma. E così mercoledì sera alle 21 Aquileia ha voluto ricordare attraverso il suo simbolo più famoso quella tragedia e la capacità di questa terra di risollevarsi: lo ha fatto colorando di blu, tonalità fortemente presente nella bandiera della nostra regione, campanile e Basilica di Aquileia, mentre i rintocchi delle campane risuonavano nel silenzio come collettiva partecipazione al dolore di allora e generoso grazie a chi si rimboccò le maniche per la ricostruzione. La commemorazione è stata preceduta da una messa presieduta dall’Arcivescovo Emerito di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, con un ulteriore momento di ricordo dei defunti immediatamente al termine della cerimonia religiosa. E’ stata inoltre apposta anche un’epigrafe per l’occasione in canonica. Recita le parole di una predica di pre Checo Placerean proprio nella Basilica di Aquileia l’11 luglio 1976: “Tignint dur o salvarin la nestre vite ancje cheste volte, in chest mont, no dome ta chel atri”. Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco Emanuele Zorino, oltre ai locali gruppi di alpini e Protezione Civile.