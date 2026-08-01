Basket, bonus da 120mila euro alle società di serie B

Un sostegno concreto al basket regionale. Attraverso un emendamento all’assestamento di bilancio, promosso dai consiglieri Andrea Cabibbo e Diego Bernardis, la Regione ha stanziato un contributo straordinario di 120mila euro destinato alle società di Serie B maschile per la stagione 2026/27.
I fondi saranno suddivisi in parti uguali tra i quattro club del territorio inseriti nel campionato nazionale: Jadran Trieste, Sistema Basket Pordenone, Falconstar Monfalcone e Dinamo Gorizia.
La misura, presentata oggi a Pordenone alla presenza dei vertici della Fip e delle società coinvolte, mira ad alleviare le crescenti spese organizzative e logistiche che le realtà dilettantistiche affrontano a livello nazionale.