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Cronaca

Basket, bonus da 120mila euro alle società di serie B

Grazie all'emendamento dei consiglieri regionali Cabibbo e Bernardis.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Un sostegno concreto al basket regionale. Attraverso un emendamento all’assestamento di bilancio, promosso dai consiglieri Andrea Cabibbo e Diego Bernardis, la Regione ha stanziato un contributo straordinario di 120mila euro destinato alle società di Serie B maschile per la stagione 2026/27.

I fondi saranno suddivisi in parti uguali tra i quattro club del territorio inseriti nel campionato nazionale: Jadran Trieste, Sistema Basket Pordenone, Falconstar Monfalcone e Dinamo Gorizia.

La misura, presentata oggi a Pordenone alla presenza dei vertici della Fip e delle società coinvolte, mira ad alleviare le crescenti spese organizzative e logistiche che le realtà dilettantistiche affrontano a livello nazionale.

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