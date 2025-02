Basket: l’APU regola Livorno. La UEB lotta, ma non basta

L’inedita contemporaneità dei match casalinghi di APU Udine e UEB Cividale apre il 27º turno di Serie A2, offrendo un bilancio dolce-amaro.

Le note di festa riecheggiano al PalaCarnera, dove i bianconeri di coach Vertemati vincono contro la Libertas Livorno, 82 a 74, un match tutt’altro che scontato.

Terzo boccone amaro consecutivo da digerire per le Eagles cividalesi, che nell’anteprima della Semifinale di Coppa Italia contro l’atra capolista, Rimini, pregustano il successo fino a un minuto dal termine; momento in cui le bocche da fuoco dei ducali si inceppano, mentre quelle romagnole concretizzano il massimo possibile, firmando il definitivo 73 a 80, che vede la squadra di Pillastrini scivolare temporaneamente al 5° posto in classifica