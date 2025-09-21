Basovizza, la Corsa del Ricordo dedicata a Nino Benvenuti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ dedicata a Nino Benvenuti, il campione di pugilato di Isola d’Istria, l’ottava edizione della Corsa del Ricordo, che quest’anno ha toccato Trieste. La corsa competitiva di 10 chilometri, nata per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia, si è tenuta nello scenario della Foiba di Basovizza. Tra i partecipanti anche assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, che ha ricordato l’amico scomparso quattro mesi fa.

Benvenuti è stato campione olimpico dei pesi welter nel 1960, campione mondiale dei pesi superwelter tra il 1965 e il 1966, campione europeo dei pesi medi tra il 1965 e il 1967 e poi campione mondiale dei pesi medi tra il 1967 e il 1970. Nel 1968 ha vinto, unico italiano della storia, il premio di Fighter of the year.