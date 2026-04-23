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Cronaca

Bastonò l’uomo con cui aveva una relazione, condannata dominicana

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Durante un litigio, prima lo ha preso a schiaffi, poi lo ha colpito al fianco sinistro con un bastone. Per questo il giudice Matteo Carlisi del Tribunale di Udine ha condannato una donna di origini dominicane di 35 anni, Skarlen Vasquez Dipre, a tre mesi di reclusione, pena sospesa, e a risarcire la vittima con 500 euro. La donna è stata invece assolta dall’accusa di aver portato con sé il bastone. Il pm aveva chiesto il doppio della pena.
L’episodio risale al primo settembre 2024. Alcuni giorni prima, lui aveva postato sui social alcune fotografie dalle quali si capiva che loro avevano una relazione sentimentale, nonostante a più riprese lei gli avesse chiesto di tenere segreto il rapporto.
Infuriata, lei si recò al mercato di Tarvisio, dove lui lavorava, e cominciò l’alterco. Quando i toni si accesero, lo aggredì con le mani e con il bastone trovato sul posto, che si ruppe nell’urto.
Il difensore della donna, l’avvocato Emanuele Sergo, aveva chiesto nell’arringa l’assoluzione o in subordine il riconoscimento dell’attenuante della provocazione, dovuta al comportamento illecito dell’uomo.

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