Battaglia dei fiocchi, protesta fuori dall’ospedale di San Vito

“Potete anche togliere i fiocchi ma noi ci saremo ancora”. Gli esponenti del Coordinamento sanvitese per la sanità pubblica, che venerdì scorso si erano visti rimuovere i fiocchi rosa e azzurri e i cartelli informativi che avevano posizionato, sulla rete del parcheggio dell’ospedale di San Vito al Tagliamento, per esprimere contrarietà alla chiusura del punto nascita, questa mattina sono nuovamente scesi in campo. “I fiocchi rosa e azzurro sulla recinzione – è stato il messaggio lanciato stamattina – sono il simbolo di una protesta pacifica e testimoniano la ferita inferta alla nostra comunità. Comunità che si è mobilitata in difesa all’ospedale, anche raccogliendo 15 mila firme. Si pensa di chiudere una vicenda che interessa e coinvolge da tre anni tutto il territorio del sanvitese. I cittadini non intendono dimenticare. Per queste ragioni noi rimetteremo i fiocchi e se li toglieranno li rimetteremo ancora”.