Battaglia sulla sicurezza, Ceolin: “Nuove telecamere”

E’ caldo, a Pordenone, il tema legato alla sicurezza in città. Dopo l’operazione della polizia di stato, con i quattro arresti per violenza e rapina che hanno raggiunto anche un minore, ieri sera, in Consiglio comunale, è stato il consigliere del Pd, Nicola Conficoni, con un’interrogazione a risposta immediata, a solleticare l’assessore Elena Ceolin. Riflettori puntati, ancora una volta, sull’area della stazione della corriere, così come su via Mazzini, teatri, negli ultimi mesi, di risse e rapine.

Ceolin, che ha in mano la delega alla Sicurezza, ha assicurato, che il Comune potenzierà, oltre all’organico di polizia municipale, le telecamere proprio nell’area dell’autostazione. Evidenziando, così come aveva detto domenica a Telefriuli, il fatto che in quell’area è stato già disposto un presidio fisso delle forze di polizia. Pronte ad intervenire tempestivamente in caso di necessità. L’area, inoltre, è vigilata dalla security di Atap e dagli steward urbani.

Conficoni, ribadendo il concetto che Pordenone è una città più sicura di altre, ha evidenziato come il colmando di polizia locale stia perdendo pezzi. Dei 30 agenti assunti grazie all’ultimo concorso pubblico, ne sono rimasti dodici.