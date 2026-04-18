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Bcc Credifriuli, nel 2025 realizzati 28 milioni di utile

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Potenziare l’attività di no profit per il territorio con una nuova Fondazione. E’ la novità emersa oggi dall’assemblea della Bcc Credifriuli. Oltre 700 soci hanno partecipato alla riunione alla Fiera di Udine per approvare il Bilancio 2025. Numeri, quelli realizzati lo scorso anno, di tutto rispetto: oltre 12mila soci, 28 milioni di utile e 260 milioni di patrimonio.
Diversi i piani per il futuro, tra i quali, appunto, la creazione di una Fondazione per l’attività no profit.

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