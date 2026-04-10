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Cronaca

Bcc Pordenonese e Monsile: 2025 record tra solidità e territorio

L'utile vola a 37,8 milioni, mutui erogati per più di mezzo miliardo.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

A sei anni dalla fusione, la Bcc Pordenonese e Monsile si conferma un pilastro del credito cooperativo, presentando un bilancio 2025 che coniuga performance finanziarie d’eccellenza e impatto sociale. I numeri, che verranno presentati domenica all’assemblea dei soci, alla Fiera di Pordenone, parlano chiaro: un utile netto di 37,8 milioni di euro (+17%) e masse amministrate che sfiorano i 6,87 miliardi di euro (+7,56%).

La banca dimostra vitalità in tutti i comparti. La raccolta diretta sale a 3,15 miliardi (+5,30%), mentre quella indiretta balza a 1,86 miliardi (+11,82%), segno di una crescente fiducia nel risparmio gestito. Sul fronte degli impieghi, l’istituto ha erogato nuovi mutui e finanziamenti per 538 milioni di euro, portando il totale dei crediti verso la clientela a 1,85 miliardi.

Oltre i numeri, emerge il forte legame con il territorio, esteso su oltre 130 comuni. La base sociale è salita a 23mila e 972 soci, con un’importante spinta generazionale: il 37,62% dei nuovi ingressi ha meno di 35 anni.

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