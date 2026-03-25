Cronaca Bearzi (Figisc): “Chiusura Hormuz decisiva su speculazione” Redazione 25 Marzo 2026 Autore: Redazione 25 Marzo 2026 3 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. udine Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Gorizia: arrestato passeur al valico di San Pietro articolo successivo Con la pistola prima della visita del papa, condannato Potrebbe interessarti anche Aipem, dopo 50 anni Molinaro lascia ai dipendenti 25 Marzo 2026 “Paga o ti facciamo il malocchio”, condannati 25 Marzo 2026 I genitori di Matteo: “Noi andremo avanti, vogliamo la verità” 25 Marzo 2026 Domani a Udine il tavolo regionale sul caro energia 25 Marzo 2026 Morte Pittana: “niente processo, non fu occultamento di cadavere 25 Marzo 2026 Parco Ambrosoli, al via il restyling della “casetta” 25 Marzo 2026