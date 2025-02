Belviso-Bini, per la Procura non fu stalking ma diffamazione

La Procura di Udine ha notificato al giornalista udinese Marco Belviso, inizialmente iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di stalking nei confronti dell’assessore regionale Sergio Emidio Bini, la richiesta di archiviazione per il reato di atti persecutori e la richiesta di rinvio a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti dell’esponente della giunta regionale. A Belviso sono contestati 16 post on-line, che in parte riguardano il cosiddetto bodyshaming, ovvero la derisione fisica della parte offesa. L’udienza preliminare è stata fissata davanti al gup di Udine a metà marzo.