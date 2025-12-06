Benefattore dona 130 mila euro agli alluvionati di Cormons

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una cifra così nessuno se l’aspettava. Un singolo cittadino, non residente in zona, ha donato infatti ben 130 mila euro alla raccolta fondi pro-alluvionati aperta con conto corrente dal Comune di Cormons. Un’azione benefica di grande impatto, che sommata infatti ai circa 20 mila euro giunti da tutte le altre donazioni, fa impennare il totale sinora incamerato dalla municipalità cormonese a quota 150 mila euro. In generale sono andate molto bene anche le altre raccolte fondi aperte sul territorio del Collio, in questo caso da privati, per sostenere chi ha subito in prima persona il dramma di Brazzano o l’alluvione causato dall’esondazione del fiume Judrio.

Quella per sostenere Jessica Hartwick, che nella tragedia del colle San Giorgio ha perso il compagno Quirin e l’abitazione in cui viveva distrutta dalla frana, ha superato quota 64 mila euro, mentre quella per aiutare Daniela Cichin, vicina di casa di Jessica e Quirin scampata anch’essa miracolosamente al disastro grazie all’eroico aiuto di quest’ultimo, ha raggiunto quota 7800 euro. Oltre 9 mila euro di donazioni invece per l’agriturismo Casa Riz di Giassico, mentre nella vicina Trussio, sul territorio di Dolegna, il crowfunding a favore del molino Tuzzi ha oltrepassato i 27 mila euro.