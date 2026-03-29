Beni del demani a 7 Comuni: trasferimento gratuito per il riuso

Via libera al trasferimento a titolo gratuito di beni del demanio militare a diversi Comuni del Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di restituire alla collettività immobili e aree per decenni sottratti all’uso civile. La Giunta regionale ha approvato sette delibere che consentono l’acquisizione dallo Stato e il successivo passaggio ai Comuni di Pontebba, Cavazzo Carnico, Bordano, Verzegnis, Fagagna, Malborghetto Valbruna e Tarvisio.

Tra i beni trasferiti figurano il fortino di Camporosso a Tarvisio, l’ex sito missilistico Hawk a Fagagna, l’ex deposito munizioni di San Leopoldo a Pontebba, oltre a tratti di ex strade militari e fortificazioni storiche nei territori di Verzegnis e Cavazzo Carnico, comprese le opere difensive di Cesclans e Palude Vuarbis.

I Comuni diventano proprietari assumendo oneri di gestione e tutela, con vincolo di destinazione a finalità pubbliche. Il passaggio sarà formalizzato con verbali tra Demanio, Regione ed enti locali.