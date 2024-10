Benussi trionfa alla Barcolana ricordando papà Dario

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono le sliding doors della vita. Barcolana non è solo della semplice, tra virgoletta, vela ma è anche storie come quella della famiglia Benussi con papà Dario che oggi non c’è più che ha portato i suoi figli in mare proprio partendo dai pontili della Svbg e Furio, il più sanguigno nell’accezione positiva del termine, oggi ha alzato il settimo trofeo Barcolana alzando gli occhi al cielo.

Si può ormai parlare di dinastia Benussi perché al timone della vittoriosa Arca la piccola Marta, figura di Furio. Seconda Prosecco Doc, poi le Fiamme Gialle e quarta Generali con a bordo il presidente Andrea Sironi. Complesso il campo di regata.

È barcolana è proprio questo il maxi con al fianco il 6 metri che lotta con il vicino di pontile. In mare tutto è filato liscio grazie al lavoro coordinato dalla Capitaneria di Porto, e anche le istituzioni possono sorridere. A terra la consueta festa per appassionati e non.