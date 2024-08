Benzinai, “venga messa una data per lo stop alle tessere fisiche dell’agevolata”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una data precisa in cui tessere e lettori non saranno più validi ma si userà solo il Qrcode. Bruno Bearzi presidente regionale di Confcommercio Figisc, rappresentanza dei benzinai, boccia in parte l’annuncio dell’assessore regionale all’ambiente Fabio Scoccimarro, dato ieri in esclusiva a Telefriuli, sullo stop all’accesso alla rete del carburante agevolato per i distributori che non aderisco al digitale, ovvero il qrcode. Attualmente sono 92 su 444 gli impianti che non hanno aderito alla nuova piattaforma. «Escludendo solo alcuni si crea una disparità – spiega Bearzi il quale ricorda che già il servizio di manutenzione dei pos è stato chiuso – e credo sia anche poco costituzionale. Alla fine l’utente andando in camera di commercio può ottenere la stampa del Qrcode quindi non ci sono scuse sulla incapacità di accedere al servizio per i clienti. A questo punto deve esserci la volontà della regione di mettere una data precisa allo stop delle tessere fisiche e del pos in questo modo i gestori che vogliono mantenere il carburante agevolato devono adeguarsi al nuovo sistema». Nel dettaglio gli impianti che non aderito al qr code è di 44 impianti a Udine, 34 a Pordenone, 8 a Gorizia e 6 a Trieste. Sono stati attivati oltre 95 mila qrcode mentre solamente 37mila persone hanno scaricato la app che contiene che informazioni utili sul costo del carburante.