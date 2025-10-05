Cronaca Bertiolo ha ospitato la 102a edizione del Congresso della Filologica Friulana Matteo Femia 5 Ottobre 2025 Autore: Matteo Femia 5 Ottobre 2025 0 bertiolo Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Presentato il nuovo bandierone AUC, simbolo dell’identità friulana articolo successivo Premio Regionale Solidarietà, riconoscimento speciale alla Regione FVG Potrebbe interessarti anche La Festa del Vino di Bertiolo omaggia Pietro Pittaro 11 Marzo 2025 Frontale tra 2 auto coinvolge altre 3 vetture, due feriti gravi 22 Dicembre 2024 Scontro fra cinque auto, un ferito grave 21 Dicembre 2024 Auto incendiata a Bertiolo 24 Marzo 2024 Schianti a San Martino e Bertiolo, due morti sulle strade del Friuli 8 Gennaio 2024