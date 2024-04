Beto crolla a terra, paura in Premier

Tanta paura in Premier League per le sorti di Beto. L’ex attaccante dell’Udinese, ora all’Everton, durante la partita in casa contro il Nottingham Forrest è crollato al suolo dopo uno scontro aereo. L’ex bianconero è stato trasportato fuori dal campo in barella e con una bombola d’ossigeno. Mentre lasciava il terreno di gioco, tra gli applausi del pubblico presente, Beto ha sollevato un braccio per far sapere ai tifosi che le sue condizioni erano migliorate, tanto da permettere che la partita riprendesse regolarmente.