Betoniera cappottata, conducente incastrato tra le lamiere

In prossimità di una rotonda si è ribaltata su un fianco, finendo in un campo adiacente alla carreggiata. Una betoniera è uscita autonomamente di strada poco dopo le 9 di oggi lungo la Strada provinciale 60, all’intersezione tra i territori di Martignacco e Pasian di Prato.

A seguito del cappottamento, il conducente è rimasto incastrato nella cabina di guida, con gli arti inferiori bloccati tra le lamiere. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Udine, che ha operato in coordinamento con il personale sanitario.

L’uomo è rimasto cosciente per tutta la durata dell’intervento ed è stato estratto con attrezzature specifiche. Affidato ai sanitari, è stato quindi trasportato in ospedale. Concluso il soccorso, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area interessata dall’incidente.