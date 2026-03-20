Biathlon, Vittozzi di bronzo nello sprint a Holmenkollen

Biathlon,

Continua a costellarsi di metalli preziosi la stagione della campionessa olimpica Lisa Vittozzi, impegnata nella tappa di Coppa del Mondo di Oslo. Ieri l’atleta sappadina ha conquistato una scintillante medaglia di bronzo nello sprint ad Holmenkollen, e il primo podio in carriera in terra norvegese. 7,5 km percorsi in 20 minuti e 26 secondi dall’azzurra, impeccabile al poligono e seconda nella volata sugli sci stretti, dietro solamente alla svedese Hanna Öberg.

Terzo gradino del podio per Elvira Oeberg, mentre il sesto posto di Lou Janmonnot è valso alla transalpina l’aritmetica vittoria della Coppa del mondo.

Domani, alle 13:35, Lisa tornerà in pista per la gara ad inseguimento, nella quale punterà a un’ulteriore piazzamento prestigioso, prima della Mass Start di domenica.