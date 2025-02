Bici danneggiata per noia in autostazione, denunciati i responsabili

Per divertimento, hanno vandalizzato una bicicletta legata ad una ringhiera, nei pressi della stazione delle corriere di Tolmezzo. Il mezzo a due ruote, unico strumento di mobilità per il suo proprietario, è stato trovato danneggiato e inutilizzabile, tanto da spingere il cittadino a rivolgersi alla Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia per cercare giustizia.

Le riprese dell’impianto di videosorveglianza, installato nell’autostazione, hanno consentito alle forze dell’ordine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, portando all’identificazione di due uomini maggiorenni, di origine nordafricana e residenti nel Tarvisiano. I sospetti sono stati denunciati per il reato di danneggiamento e saranno processati dalla competente Autorità Giudiziaria.