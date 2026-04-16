Bici e monopattini che sfrecciano in centro, “cittadini preoccupati”

Bici e monopattini elettrici che attraversano il centro storico di Udine a velocità sostenute e crescenti segnalazioni sul tema da parte di cittadini preoccupati. È questo il quadro che ha spinto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianni Croatto a presentare una mozione in Consiglio comunale per rafforzare la sicurezza di chi cammina nelle aree pedonali cittadine.

“Ritengo che sia un problema reale, segnalato da diversi cittadini, e per questo ho ritenuto giusto portarlo nelle sedi istituzionali”, ha spiegato Croatto. Nel documento si richiama la necessità di garantire il rispetto delle regole e la priorità assoluta a chi si muove a piedi, soprattutto nelle zone più frequentate del centro storico.

La mozione chiede di rafforzare i controlli della Polizia locale, intensificare le attività di prevenzione e richiamo al rispetto delle norme, migliorare la segnaletica e monitorare con maggiore attenzione le aree pedonali più critiche, con l’obiettivo di ridurre i rischi e aumentare la sicurezza dei pedoni.