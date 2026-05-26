Bici e monopattini in Ztl: approvata la mozione di Croatto

Il Consiglio comunale di Udine ieri ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Gianni Croatto sulla sicurezza dei pedoni e sulla convivenza con biciclette e monopattini nelle aree pedonali del centro storico. Un risultato che, secondo il consigliere, conferma come il tema sia ormai sentito trasversalmente.

“Il Consiglio ha riconosciuto che il problema è reale e merita attenzione”, ha sottolineato Croatto dopo il via libera dell’Aula. Il consigliere ha inoltre apprezzato l’intervento del sindaco durante il dibattito: “Si può essere politicamente distanti su alcune scelte – ha aggiunto -, ma sui temi concreti della città bisogna saper trovare una sintesi utile”.

Croatto sulla mobilità sostenibile chiede regole condivise: “Biciclette, monopattini, e-bike e consegne a domicilio fanno parte della vita urbana, ma negli spazi più delicati della città servono regole semplici, chiare e rispettate”.