Bicicletta tamponata da un’auto, muore a 76 anni

Stava percorrendo in sella alla sua bicicletta la strada provinciale 101, a Villaorba di Basiliano, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Udine, è stato tamponato da una macchina. L’impatto è stato tremendo, tanto che lui, Romano Orlando, 76 anni, del posto, è morto sul colpo. Vani sono stati i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario giunto sul posto.

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri nel tratto finale di via Indipendenza, vicino al cimitero. Orlando stava percorrendo la provinciale 101 quando una Fiat Punto, alla guida della quale c’era un 67enne di Codroipo che arrivava da Pantianicco, ha centrato la sua bicicletta. Non si esclude che l’automobilista sia rimasto abbagliato dal sole.

Auto e bicicletta, come disposto dall’autorità giudiziaria, sono state poste sotto sequestro. La salma, una volta ricomposta, è stata condotta nella cella mortuaria dell’ospedale di Udine. L’automobilista risulta indagato per omicidio stradale colposo.

Dolore, a Basiliano, per la scomparsa di Romano Orlando che, originario di Villaorba, viveva a Codroipo con la moglie. Una persone conosciuta e stimata: una perdita dolorosa per la comunità.