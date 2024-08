Biciclette razziate tra Lignano e Bibione: sgominata banda rumena

Hanno fatto tre raid tra Lignano e Bibione, riuscendo ad appropriarsi di decine di biciclette, per un valore di circa 200mila euro. Una banda proveniente dalla Romania, composta da tre uomini e una donna, è stata sgominata dalla polizia locale di San Michele al Tagliamento e Bibione.

I quattro, che rubavano solo su commissione particolari modelli di biciclette dal valore superiore ai 5mila euro, operavano di giorno a Lignano Riviera e Pineta, di notte a Bibione. La banda si fermava quattro giorni al massimo in Italia e ha fatto un primo raid a fine giugno, un secondo a metà luglio e un terzo tra il 22 e il 25 luglio. Non sapeva, però di essere stata individuata grazie alle telecamere di videosorveglianza e nell’ultima razzia i quattro sono stati costantemente pedinati. La notte del quarto giorno, la polizia locale è entrata nella villetta da loro affittata a Bibione e hanno trovato una ventina di biciclette pronte per essere caricate su un furgone e portate all’estero. I quattro sono stati fermati con l’accusa di furto pluriaggravato in concorso.

Il gip di Pordenone ha convalidato il fermo e disposto per i quattro la custodia cautelare in carcere.