Bicinicco, la difesa: “Silvia non uccise, Stefano Iurigh morto per overdose”

Scontro in aula tra medici legali sulle cause della morte di Stefano Iurigh. Per il dottor Lorenzo Desinan, consulente dell'accusa, il 43enne morì per shock emorragico a causa delle decine di colpi inferti al collo e alla testa. Per la dottoressa Francesca Sinopoli, consulente della difesa, l'uomo fu stroncato da un'overdose di metadone e solo dopo il decesso Silvia Comello infierì sul cadavere. Due tesi inconciliabili, alla quale i due professionisti sono arrivati partendo dagli stessi elementi.

Per il perito dell’accusa, Iurigh fu prima ferito al cervello con una stecca di legno infilata nel cranio dall’orbita oculare. Poi le numerose coltellate al collo, che hanno quasi staccato il capo dal corpo. La morte risalirebbe al tardo pomeriggio del 4 maggio. A corroborare tale ricostruzione, la grande quantità di sangue trovata nei polmoni e sul pavimento. Per Desinan, Iurigh non si difese, forse a causa della grande quantità di metadone assunta. Una dose letale per una persona non dipendente da oppiacei, ma sopportabile da chi, come lui, era da tempo in cura al Sert. Circostanza confermata in aula anche dal tossicologo Riccardo Addobbati.

Di avviso diametralmente opposto Sinopoli. Per l’anatomopatologa, il 43enne morì nel primo pomeriggio proprio a causa del metadone. Solo successivamente, Silvia Comello infierì sul capo dell’uomo, schiacciandone il torace con una mano e, verosimilmente, salendo a cavalcioni su Iurigh. Ciò spiegherebbe il sangue a terra e nei polmoni. Tesi corroborata dalla mancanza di schizzi importanti di sangue sul muro alla destra del cadavere, che ci sarebbero stati se la carotide dell’uomo fosse stata recisa mentre lui era ancora in vita.

Per le prossime udienze, si preannuncia un altro scontro tra consulenti in merito alla capacità d’intendere e volere di Silvia Comello al momento del fatto.