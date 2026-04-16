Bicinicco, lite domestica culmina con arresto di un trentenne

Una lite domestica scoppiata a Bicinicco è costata l’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale ad un trentenne.

La notte scorsa i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palmanova, assieme ai colleghi della locale Stazione, sono intervenuti in un’abitazione privata per dissidi fra coinquilini.

All’arrivo dei militari, il trentenne, visibilmente alterato, si sarebbe dimostrato aggressivo nei loro confronti. Un comportamento sfociato poi nella violenza fisica, al punto che è stato richiesto l’intervento del personale sanitario, che gli ha somministrato un tranquillante.

Portato in ospedale per accertamenti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e piantonato in attesa del giudizio, stamattina, con il rito della direttissima.

I carabinieri coinvolti sono ricorsi alle cure sanitarie: hanno riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni.