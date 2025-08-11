Bidoni pieni di rifiuti in mezzo alla strada: è caccia ai responsabili

E’ caccia ai responsabili dello spostamento di bidoni della spazzatura, pieni di rifiuti organici o vetro, in mezzo alla strada. Due gli episodi distinti che si sono verificati negli ultimi giorni, in piena notte, dopo una curva, tra Villanova e Ghirano di Prata.

Sdegno e preoccupazioni sono stati espressi dalla sindaca Katia Cescon: “Continueremo ad investire a tappeto sui controlli, sulla videosorveglianza, su progetti all’interno delle scuole e della comunità. Nel frattempo – ha promesso la prima cittadina – incroceremo i filmati delle telecamere di zona per trovare i responsabili”.