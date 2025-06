Bielorusso sorpreso alla guida ubriaco fradicio

Un bielorusso di 40 anni è stato sorpreso alla guida di una Peugeot 208 con un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite consentito. A fermarlo per un controllo sono stati i carabinieri del Norm di Latisana. L’etilometro ha accertato che il 40enne, residente a Latisana, aveva un valore di 2.17 grammi per litro di sangue. Per l’uomo è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica e il sequestro amministrativo del veicolo. I militari, però, non sono riusciti ad eseguire il ritiro della patente in quanto il documento risultava smarrito.