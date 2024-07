Biglietti xenofobi trovati a Udine: incitazioni alla violenza in Viale Vat

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Decine di biglietti con messaggi razzisti e incitazioni alla violenza sono stati ritrovati a Udine tra le auto posteggiate lungo Viale Vat, vicino al Parco Brun di piazzale Chiavris. Frasi a contenuto xenofobo e di odio, come ‘Olio di ricino e bastone per tutti gli extracomunitari’, e altre che incitano alla rivolta, come “Riprendiamoci Udine’, sono solo alcuni esempi del contenuto vergato nei messaggi. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina grazie alla segnalazione di una passante, che ha immediatamente allertato i carabinieri. I biglietti, scritti a mano, fronte e retro, con pennarello nero e evidenziatore rosa, sembrano opera di una sola persona. Almeno una dozzina quelli rinvenuti e sequestrati, ma si pensa che fossero molti di più. Tanti passanti, appena rinvenuti, li hanno infatti raccolti e cestinati.

La scoperta ha suscitato indignazione tra i residenti del quartiere, noto per la sua vivace e interculturale area verde, frequentata da adulti e bambini di diverse nazionalità. Il parco, ben attrezzato e recintato, è difatti un punto di incontro per giochi e attività sociali.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per un sopralluogo. Le indagini sono in corso per identificare l’autore di questi atti discriminatori.