Biglietto intimidatorio sul cancello della segretaria di Rifondazione Comunista

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un biglietto appoggiato al cancello di casa. Un gesto che potrebbe essere stato compiuto per intimidire e far sapere: sappiamo chi sei e dove abiti. A trovarlo è stata Anna Manfredi, insegnante all’istituto Sello di Udine, segretaria provinciale di Rifondazione comunista e componente della direzione nazionale del partito. Martedì, poco dopo le 12, rientrando a casa ha aperto il cancello e il foglio è caduto a terra.

Il messaggio, anonimo e scritto fronte e retro, riportava da una parte: “Fuori subito con ronde organizzate. Extracomunitari in Udine! Basta!”. Dall’altra: “Fuori da case e Udine feccia extracomunitaria con ronde! Subito!”.

Due le ipotesi al vaglio. Il biglietto potrebbe essere stato rivolto direttamente a Manfredi, conosciuta e forse tenuta sotto osservazione per la sua militanza politica e l’adesione a diversi comitati cittadini. Non si esclude, però, che sia stato lasciato davanti a quell’abitazione per la bandiera della Palestina esposta all’esterno.

Manfredi non ha denunciato, ma ha reso pubblico l’accaduto su Facebook. Solidarietà è stata espressa dal segretario regionale di Rifondazione Roberto Criscitiello e dal Patto per l’Autonomia, che ha definito il gesto “vigliacco e inaccettabile”.