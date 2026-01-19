Bike sharing, addio alle vecchie stazioni: via entro il 2026

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Entro la fine del 2026 le 24 stazioni fisse del vecchio servizio di bike sharing, distribuite all’interno del ring di Udine, saranno tutte rimosse. A confermarlo a Telefriuli è l’assessore alla viabilità Ivano Marchiol.

Si tratta dei cicloposteggi di UdineBike, il servizio inaugurato 17 anni fa che metteva a disposizione circa 300 biciclette esclusivamente a spinta muscolare, vincolate al rientro obbligato nelle postazioni dedicate, quasi tutte ancora presenti in città.

Una dismissione che accompagna l’evoluzione del bike sharing cittadino: oggi i mezzi, muscolari ed elettrici, sono targati RideMovi e funzionano a flusso libero, senza stazioni fisiche, grazie al sistema di blocco automatico e alle stazioni virtuali.

“Le vecchie stazioni verranno eliminate nel corso dell’anno – spiega Marchiol –. Agiamo così per ottimizzare l’impiego di risorse pubbliche, coordinandoci con altri interventi in corso e portando più risultati ai cittadini”. Un esempio concreto è già visibile in centro: “La stazione di piazza XX Settembre è stata tolta in occasione di altri lavori”.

Secondo l’assessore, la presenza delle vecchie infrastrutture non crea disorientamento: “Non riteniamo generino confusione tra utenti o turisti, anche perché negli stessi punti abbiamo inserito le nuove stazioni virtuali”. All’interno del ring, infatti, sono predisposte aree dedicate dove lasciare e trovare le biciclette in gruppo, garantendo ordine, decoro urbano e una gestione più efficiente dello spazio pubblico.