GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Donazioni aumentate di 942 unità toccando quota 35.482, per un + 2,7 percentuale rispetto al 2022. Sono i numeri principali dell’ottimo bilancio 2023 chiuso dall’Afds di Udine, alla quale aderiscono 198 sezioni in tutta la provincia, per complessivi 50 mila volontari iscritti. Presente all’assemblea provinciale dei Donatori di Sangue friulani anche l’assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi.