Gruppo Danieli, con gli investimenti in Abs fatturato a 5 mld in 3 anni

Grazie ai nuovi investimenti in ABS, il Gruppo Danieli punta a raggiungere i 5 miliardi di fatturato in 3 anni. L'annuncio è arrivato dal quartier generale di Buttrio della multinazionale, in occasione della presentazione dei dati di bilancio, che per la quarta volta registrano un utile netto superiore ai 200 milioni. L'esercizio 2024/2025 chiude al 30 giugno 2025 con un margine operativo lordo di 437,8 milioni e un portafoglio ordini di 5,4 miliardi.
Già si guarda al futuro, con un investimento in Abs a Cargnacco da 570 milioni. Cominceranno a inizio 2026 i lavori per realizzare il nuovo impianto, Hybrid Digital Green Plant, A corredo anche un nuovo anello ferroviario che toglierà dalla circolazione migliaia di tir e una nuova area per la gestione delle scorie e del rottame.