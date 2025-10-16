  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 16 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Luna Park di Santa Caterina, tramontano le ipotesi Buttrio e Stadio
Il dolore di politica e sindacati per la morte di Misson
Ladri nel cantiere edile: rubati attrezzi e materiale idraulico
Sale sul tetto per riparare l’antenna e cade: grave un 72enne
Scontri a Udine, gli arrestati sono di Buja e Feltre. Domani...
Diciassettenne investito in bici sulla rotonda, sbalzato per 5 metri
Lacrimogeni su corteo pro Pal, Roberti contro Di Lenardo
Gruppo Danieli, con gli investimenti in Abs fatturato a 5 mld...
Martedì via ai dragaggi alla foce del Rio Ospo
Protezione civile: 600mila euro per interventi a Sappada
Gruppo Danieli, con gli investimenti in Abs fatturato a 5 mld in 3 anni

L'annuncio è arrivato dal quartier generale di Buttrio
Alessandra Salvatori
Autore: Alessandra Salvatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Grazie ai nuovi investimenti in ABS, il Gruppo Danieli punta a raggiungere i 5 miliardi di fatturato in 3 anni. L’annuncio è arrivato dal quartier generale di Buttrio della multinazionale, in occasione della presentazione dei dati di bilancio, che per la quarta volta registrano un utile netto superiore ai 200 milioni. L’esercizio 2024/2025 chiude al 30 giugno 2025 con un margine operativo lordo di 437,8 milioni e un portafoglio ordini di 5,4 miliardi.

Già si guarda al futuro, con un investimento in Abs a Cargnacco da 570 milioni. Cominceranno a inizio 2026 i lavori per realizzare il nuovo impianto, Hybrid Digital Green Plant, A corredo anche un nuovo anello ferroviario che toglierà dalla circolazione migliaia di tir e una nuova area per la gestione delle scorie e del rottame.

L’acciaio del futuro a Piombino: siglata la joint venture tra Metinvest e Danieli

L’industria del Friuli-Venezia Giulia protagonista a Lubiana

Italia e Uzbekistan, un ponte d’acciaio: Danieli potenzia Uzmetkombinat

Danieli investe su giovani talenti uzbeki. Firmato accordo su formazione e occupazione

Danieli: 2 nuovi progetti strategici per Emsteel negli Emirati

ASU e Danieli Spa insieme a favore di sport inclusivo e progetti sportivi scolastici

Luna Park di Santa Caterina, tramontano le ipotesi Buttrio e Stadio
Il dolore di politica e sindacati per la morte di Misson
Ladri nel cantiere edile: rubati attrezzi e materiale idraulico
Sale sul tetto per riparare l’antenna e cade: grave un 72enne
Scontri a Udine, gli arrestati sono di Buja e Feltre. Domani la convalida
