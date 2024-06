Bilancio: Roberti, da Regione 11 mln per la sicurezza dei cittadini

“Ulteriori risorse, quasi 11 milioni di euro, da parte della Regione per la sicurezza dei cittadini, che andranno a finanziare sia la Polizia locale che le Prefetture, affinché le forze dell’ordine siano sempre più attrezzate per rispondere alle esigenze delle nostre comunità”.

Così l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti a commento dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, di quattro emendamenti al ddl di assestamento di bilancio.

L’esponente della Giunta regionale, entrando nello specifico dei provvedimenti, ha spiegato che un primo emendamento riguarda il funzionamento dei Corpi e dei Servizi di Polizia locale, per il cui scopo gli Enti locali beneficiari dei finanziamenti assegnati in attuazione del Programma sicurezza 2024 potranno ricevere ulteriori contributi pari a 2 milioni di euro complessivi.

Sempre a beneficio dei Comuni, come ha aggiunto Roberti, saranno stanziate risorse integrative per 950mila euro rispetto al 2023 per l’installazione di sistemi di sicurezza presso abitazioni ed edifici vari, mentre il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe dislocati sul territorio regionale sarà finanziato con un importo complessivo di 4 milioni di euro (gli Enti interessati avranno tempo fino al 30 novembre per presentare la domanda di contributo).

“Un ultimo emendamento – ha concluso l’assessore – prevede infine lo stanziamento di 4 milioni di euro, destinati alle Prefetture della Regione interessate all’acquisizione di attrezzature e strumentazioni idonee all’attività di controllo e prevenzione e all’attuazione interventi di ristrutturazione di immobili che ospitano le sedi delle Forze di Polizia. In questo caso il termine per la presentazione della domanda è fissato per il prossimo 31 ottobre”.