Bimba di quattro anni annega a Grado

Una bambina di quattro anni è annegata ieri sera in mare a Grado, nella zona del Villaggio Europa.
La bimba era di nazionalità tedesca e si trova in vacanza a Grado con la famiglia.
Il corpo è stato visto sulla battigia da un altro turista tedesco che ha subito dato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti i sanitari e l’elisoccorso ma, nonostante i tentati di rianimare la piccola, non c’è stato nulla da fare.
Indagini dei Carabinieri di Grado e della Procura della Repubblica di Gorizia per ricostruire l’accaduto.
Al momento della tragedia nella zona non c’era maltempo.
Lo riferiscono i quotidiani Messaggero Veneto e Il Piccolo.