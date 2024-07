Bimbo di 5 anni travolto da un armadio

Paura oggi pomeriggio, a Dardago di Budoia, per un bambino di 5 anni che, per cause in corso di accertamento, è rimasto vittima di un infortunio domestico. Il piccolo è stato colpito da un armadio che, da quanto si è potuto apprendere, si sarebbe staccato dalla parete.Il bambino è stato colpito violentemente alla testa, riportando un severo trauma cranico.Sul posto è subito giunto personale sanitario con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il personale sanitario, dopo aver prestato le prime cure al piccolo, l’ha elitrasportato in condizioni serie all’ospedale di Udine.