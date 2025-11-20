Bimbo uccio a Muggia, martedì ì funerali in Duomo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura della Repubblica di Trieste ha rilasciato stamattina il nulla osta per i funerali del piccolo Giovanni, il bambino di 9 anni ucciso dalla mamma, Olena Stasiuk, a Muggia.

I funerali – si è saputo dal parroco di Muggia, don Andrea – saranno celebrati martedì prossimo, 25 novembre, nel Duomo di Muggia.

E’ previsto che il feretro arrivi in chiesa alle 10.00 e che la celebrazione della Santa Messa cominci alle 11. Seguirà poi il rito della sepoltura nel cimitero di Muggia.

Prosegue intanto, davanti al portone della casa dove abitava la mamma di Giovanni e dove è avvenuto il delitto, proprio nella piazza del duomo di Muggia, il pellegrinaggio di amici, compagni di scuola e della squadra di calcio nella quale giocava il bambini, oltre che di persone comuni. In tanti lasciano fiori, biglietti e piccoli giocattoli.

La mamma di Giovanni è tuttora in stato di arresto con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato.