Biometano a Pagnacco, no del consiglio comunale

Si è conclusa con l’uscita dell’opposizione dall’aula al momento del voto la discussione da parte del consiglio comunale di Pagnacco sul progetto di impianto a biometano che un consorzio di aziende agricole vorrebbe realizzare a Modoletto e contro il quale il comitato sorto in paese ha raccolto oltre 4.100 firme.

La contrarietà al progetto dell’amministrazione comunale è stata ribadita ieri sera nella riunione alla biblioteca civica di Plaino dal sindaco Laura Sandruvi, la quale ha sottolineato come questa posizione sia volta a difendere le scelte pianificatorie del Consiglio, l’integrità del territorio, la salute dei cittadini, e a continuare le interlocuzioni con le autorità per cambiare la normativa regionale vigente.

Un progetto – secondo l’assessore Claudia Leonarduzzi – non conforme al piano regolatore generale, fortemente impattante sul territorio, non idoneo sotto il profilo ambientale, paesaggistico e viabilistico.

Al momento della votazione dell’ordine del giorno la minoranza ha abbandonato l’aula, dopo aver lamentato scarsa trasparenza e il mancato coinvolgimento nelle scelte importanti da parte della giunta comunale.

Abbiamo il dovere di rispondere con dati oggettivi e senza atti non possiamo indicare un parere consapevole – ha affermato La consigliera di minoranza Laura Zanuttini. Il collega Gabriele Pecile ha contestato alla maggioranza la mancanza di atti concreti per le frazioni. Per l’opposizione ha preso la parola anche Erica Cicuttini, che ha tra l’altro sottolineato come non sarà il consiglio comunale a decidere sulle sorti dell’impianto. E’ la Regione a dire l’ultima parola – ha ribadito la consigliera Daria Blasone.

Presente in aula anche il comitato No Biometano a Pagnacco, che ha espresso delusione e amarezza per l’abbandono dell’aula da parte della minoranza, aspettandosi invece che ci fosse unità e compattezza da parte di tutte le forze politiche sul tema.

La vicenda è approdata anche in Consiglio regionale, con le interrogazioni presentate da Simona Liguori, di Patto per l’l’Autonomia-Civica, e da Serena Pellegrino, di Alleanza Verdi e Sinistra.