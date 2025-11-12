  • Aiello del Friuli
mercoledì 12 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Ex ospedale di Gorizia, il Comitato “No demolizione” scrive ad Anac...
Biometano a Pagnacco, territorio unito contro l’impianto
Sostegno per la ricerca agli IRCCS, Riccardi: “Capitale umano vera importanza”
Sicurezza, dalla Lega stretta su velo e moschee. Cisint: “Norme fondamentali”
La Lega presenta l’emendamento anti-kebab, scintille in consiglio regionale
Sicurezza a Udine, botta e risposta Salmè-Toffano
Sparatoria a Udine, le reazioni della politica
Faida tra sinti: corpi a terra e fori nelle pareti del...
Sparatoria a Udine, è una faida fra famiglie sinti
“La casa sta per esplodere, metta l’ora nel frigo”: anziana raggirata
Cronaca

Biometano a Pagnacco, territorio unito contro l’impianto

Si è svolta ieri sera nell'oratorio di Pagnacco la seconda assemblea pubblica organizzata dal comitato promotore della petizione contro la realizzazione di un impianto a biometano a nord del paese.
Alessandra Salvatori
Autore: Alessandra Salvatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono oltre 5.300 le firme raccolte dal comitato promotore della petizione contro la realizzazione di un impianto a biometano a Pagnacco.

Ieri sera si è tenuta la seconda assemblea pubblica e il comitato attende ora di consegnare la petizione al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin.

Il territorio è unito e hanno ribadito appoggio alla battaglia diversi consiglieri regionali di opposizione e l’onorevole Walter Rizzetto, di fratelli d’Italia.

Sentiamo le considerazioni del sindaco Laura Sandruvi al termine dell’assemblea pubblica.

