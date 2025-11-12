Biometano a Pagnacco, territorio unito contro l’impianto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono oltre 5.300 le firme raccolte dal comitato promotore della petizione contro la realizzazione di un impianto a biometano a Pagnacco.

Ieri sera si è tenuta la seconda assemblea pubblica e il comitato attende ora di consegnare la petizione al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin.

Il territorio è unito e hanno ribadito appoggio alla battaglia diversi consiglieri regionali di opposizione e l’onorevole Walter Rizzetto, di fratelli d’Italia.

Sentiamo le considerazioni del sindaco Laura Sandruvi al termine dell’assemblea pubblica.