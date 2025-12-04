  • Aiello del Friuli
giovedì 4 Dicembre 2025
BUSINESS FVG


Cronaca

Biometano a Pertegada, esperti a confronto e cittadini in allarme

I relatori hanno affrontato, con basi scientifiche e documentali, i possibili impatti ambientali, sanitari e sociali dell’impianto
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sala gremita all’area festeggiamenti della parrocchia di Pertegada per l’incontro organizzato dal Comitato Vivi Pertegada, dedicato al progetto di ampliamento dell’impianto da biogas a biometano. Un progetto inizialmente autorizzato ma oggi con procedimento sospeso dalla Regione, che ha richiesto nuove integrazioni tecniche. A introdurre la serata il portavoce Giovanni Doretto prima degli interventi dell’agronomo Raffaele Testolin, dell’allergologo e pneumologo Mauro Canciani, del presidente dell’Ordine dei Veterinari Michele Plozzer e del professor Francesco Curcio, direttore dell’Istituto di Patologia Clinica dell’Asufc. I relatori hanno affrontato, con basi scientifiche e documentali, i possibili impatti ambientali, sanitari e sociali dell’impianto: dall’aumento del traffico pesante sulla S.R. 354 alle emissioni odorigene, fino ai rischi legati alla vicinanza con il Tagliamento. Presenti anche amministratori locali e il sindaco di Pagnacco, Laura Sandruvi, che ha portato l’esperienza della sua comunità, anch’essa coinvolta in un progetto analogo. L’incontro, spiegano gli organizzatori, non è stato un’occasione di scontro ma un momento di riflessione, per fornire alla popolazione strumenti concreti e comprensibili sui fattori di rischio e sulle possibili alternative. Intanto il comitato chiede una presa di posizione chiara della politica regionale, ricordando anche le ricadute sul turismo della riviera.

