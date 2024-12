Bisarca tampona tir e auto, scoppia un incendio sulla A4: almeno un morto

E’ di almeno un morto e di due feriti il bilancio di un tragico incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio sulla A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. L’emergenza è scattata alle 16.40, sopra al viadotto che sorpassa il fiume Tagliamento. Qui, per cause in corso di accertamento, una bisarca non è riuscita a frenare in tempo, andando a schiantarsi contro una vettura e un camion che la precedevano sulla corsia. L’impatto tra i tre mezzi è stato violento, tanto da non far nemmeno vedere la vettura incidentata ai primi soccorritori arrivati.

Dopo l’urto, l’autocarro a due piani ha iniziato ad andare in fiamme, mentre il camion ha perso il bilico che si è ribaltato a sua volta sulla carreggiata. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno immediatamente provveduto a spegnere l’incendio e a soccorrere le persone, constatando il decesso di una persona e il ferimento dei due conducenti dei mezzi pesanti, presi in carico dai sanitari e immediatamente trasportati in ospedale. A perdere la vita proprio il conducente dell’automobile, trovata ribaltata e accartocciata in un groviglio di lamiere. L’uomo è morto carbonizzato.

Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi incidentati e si sta verificando l’eventuale presenza di altre persone a bordo dell’autovettura. Sul posto il personale sanitario, del concessionario autostradale, le forze dell’ordine, e i pompieri giunti da Udine, Cervignano, Latisana, Lignano e Portogruaro.

Il tratto autostradale della A4 è stato chiuso. Attualmente sono 10 i chilometri di coda, mentre il personale di Autostrade sta cercando di far transitare i mezzi, rimasti bloccati dietro all’incidente, sulla corsia più veloce di sorpasso. È stata istituita l’uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Udine/Trieste. Chiuso lo stesso svincolo di Latisana in direzione Venezia.