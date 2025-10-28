Blackout, comuni ed E-distribuzione fanno pace. Ma i cittadini sono inviperiti

E pace fu. Stretta di mano, oggi pomeriggio in Municipio, tra il sindaco di Gonars e i rappresentanti di E-distribuzione dopo che continui sbalzi di energia e blackout hanno messo a dura prova, per un anno, la pazienza di cittadini e commercianti. E non soltanto quelli di Gonars ma anche quelli di Trivignano, Palmanova, Bicinicco, Santa Maria la Longa e Torviscosa.

Il primo cittadino di Gonars ha dovuto usare le maniere forti, inviando una diffida formale a Enel, per essere ascoltato. E perché l’azienda prendesse in considerazione problemi che non potevano certo essere imputabili al maltempo.

Ma cittadini e commercianti sono arrabbiati. Sperando che su blackout e sbalzi di corrente sia stata messa la parola fine, denunciano una situazione che, nel tempo, era diventata problematica.