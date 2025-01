Blackout di cinque ore in via San Marco, disagi alla casa di riposo Ianus

Un’intera mattinata senza energia elettrica, riscaldamento, acqua calda, non potendo utilizzare macchinari di vario tipo. E’ l’Odissea patita da un intero quartiere in zona via San Marco a Palmanova: a soffrire grossi disagi a causa del blackout oggi tra le 9 e le 14.15, quando la luce è tornata, sarebbe stata anche una casa di riposo, la Ianus, che ospita una sessantina di anziani. Riscaldamenti fuori funzione, dispositivi elettrici come letti meccanici e ascensori impossibili da utilizzare, personal computer e frigoriferi inutilizzabili: sono alcune delle conseguenze sofferte a causa dell’assenza prolungata di energia elettrica. Immediate le segnalazioni all’azienda che fornisce energia: la problematica però è stata risolta solo nel pomeriggio. E non si sarebbe trattato della prima volta: altri episodi si sarebbero infatti verificati dal 24 dicembre scorso a macchia di leopardo, ma sempre contenute al massimo entro un’ora di blackout. Oggi però l’assenza di energia elettrica sarebbe stata più prolungata nel tempo, lasciando senza riscaldamento e acqua calda per più di cinque ore l’utenza della zona. Venuto a conoscenza del problema, il Comune ha chiesto chiarimenti alla società che gestisce l’energia elettrica: “Ci è stato risposto che in mattinata era in corso una riparazione anch’essa di grossa entità a Lestizza – spiega il sindaco Giuseppe Tellini – e poi i tecnici si sono dedicati al problema riscontrato qui a Palmanova, risolto poi effettivamente per le 14.15”. La speranza dei residenti dell’area è che la riparazione odierna sia definitiva e che nei prossimi giorni i blackout non si ripetano più.